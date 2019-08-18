Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:52 Kaynak: AA
'nin Şemdinli
ilçesinde PKK
'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca
Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
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