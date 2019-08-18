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Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

52 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca Şemdinli ilçesi Çatalca Mahallesi yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.
Patlamada bir kişi hayatını kaybetti.
Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:52 Kaynak: AA
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