Şemdinli'de su samuru görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de su samuru görüntülendi - Son Dakika

Şemdinli'de su samuru görüntülendi

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendiNesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı'nda görüntülendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendi

Nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı'nda görüntülendi. Ailesiyle gezmeye çıkan Yayla köyü nüfusuna kayıtlı Cihat Kılınç, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tükenme tehlikesinde olan' su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Su samurunun bir süre kenarda bekleyerek etrafına baktığını dile getiren Kılınç, daha sonra suya atlayarak gözlerden kaybolduğunu söyledi.

(İHA)

Şemdinli'de su samuru görüntülendi

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Buz tutmuş nehre düşen genci Apple'ın "Siri" özelliği kurtardı
Sıcak çay kansere davetiye çıkarıyor AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Son Dakika Haberleri
23:54 Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü - Son Dakika
23:50 İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan ABD Senatosunun kararına tepki Açıklaması - Son Dakika
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şemdinli'de su samuru görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]