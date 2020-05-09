Şemdinli'de süt sağan kadınların zorlu yaşamı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bazı kadınlar, ev işlerinin yanı sıra yaylalarda hayvanların sütünü sağarak da aile bütçesine katkı sunuyor.

İlçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Günyazı köyünde sabah saatlerinde yaya olarak yaylaların yolunu tutan kadınlar, 2 saatlik yolculuğun ardından koyunların bulunduğu bölgeye ulaşıyor.

Burada hazırlıklarını tamamlayan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında da kimi maske kimi de kullandığı eşarpla önlem alıyor.

Yüzlerce koyun ve keçiyi sağan kadınlar sütlerin doldurulduğu bidonları yoğun çabayla köye taşıyor.

Kadınlar, sütten yaptıkları peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymağı da satarak ailelerine kazanç sağlıyor.

Perizad Kılıç, AA muhabirine, yürüyerek hayvanlarının bulunduğu alana geldiklerini anlatarak, "Günlük ev işlerinin yanında hayvanlarımızı sağıyoruz, peynirimizi, yoğurdumuzu yapıyoruz. Ramazan ayı olduğu için çok zorlanıyoruz. Burada işimiz bitince eve gidip çocuklarımızla ilgileniyoruz ve iftar için yemek hazırlıkları yapıyoruz" dedi.



Mediha Keskin de yaylada 3 saat koyun sağdıklarını belirterek, "Zor bir iş ama geçimimiz için mecburuz. Burada elde ettiğimiz sütü eve götürerek mayalıyoruz onu yoğurt ve peynir yapıyoruz. Ayrıca kış için hazırlıklar yapıyoruz" diye konuştu.