Şemdinli'de Terör Operasyonu: 4 Tutuklama
1 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs tutuklandı.
Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs tutuklandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü
görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:21 Kaynak: İHA
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