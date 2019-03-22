Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

Şemdinli'de Terör Operasyonu: 4 Tutuklama

1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs tutuklandı.

Şemdinli'de Terör Operasyonu: 4 Tutuklama, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları ve aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs tutuklandı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Şemdinli ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı, aynı zamanda örgüte eleman temin ettiği belirlenen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

PKK, Hakkari, Şemdinli, 3. Sayfa
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