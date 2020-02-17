Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika

Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı

7 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Konur Köyü ve Tekeli köyünde yapılan operasyonda 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde silah ele geçirildi.

Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Konur Köyü ve Tekeli köyünde yapılan operasyonda 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Şubat'ta Şemdinli ilçesi Konur Köyü ve Tekeli köyünde yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör ve 30 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı.

(İHA)

Şemdinli, Konur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Carrefour, Brezilya'da Makro'nun 30 mağazasını satın alıyor
Savaş suçlusu olarak aranan DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 04:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]