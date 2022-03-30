Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

30.03.2022 12:01
Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14,5'lik uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. ?


YORUMLAR
500
Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür bekliyorlar Aileler direniyor, evlatlarını 939 gündür bekliyorlar İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı İzmir'de PKK'yı öven slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 50 kişi serbest bırakıldı

Mühimmat, Terör, Silah, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
11:15 Köprü ve otoyollarda OGS kullanımı kaldırıldı! Yarından sonra ücretler HGS üzerinden alınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:07:49. #1.12#
SON DAKİKA: Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement