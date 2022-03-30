HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; terör örgütü PKK'ya ait silah, el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde; teröristlere ait AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, RPG-7 roketatar anti tank mühimmatı, 450 adet 14,5'lik uçaksavar mühimmatı, 339 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 84 mayonlu bixi makineli tüfek mühimmatı, 14 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 tabanca şarjörü, 100'lük boş bixi makineli tüfek mayonu ve 200 metre kablo ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor. ?
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de terör örgütü PKK'nın mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika