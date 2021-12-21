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Şemdinli'de teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, sosyal alana dönüştürülüyor - Son Dakika

Şemdinli'de teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, sosyal alana dönüştürülüyor

21.12.2021 11:04
Şemdinli'de teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, sosyal alana dönüştürülüyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde ailelerin, güzel zaman geçirebilecekleri sosyal alana dönüştürülüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, bölgede sağlanan huzur ortamı sayesinde ailelerin, güzel zaman geçirebilecekleri sosyal alana dönüştürülüyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu huzur ve güven ortamının tesis edildiği ilçede, sosyal yaşamın gelişmesi için çeşitli bakanlıkların ve belediye tarafından birçok proje hayata geçiriliyor.

Yeni spor tesislerinin, yüzme havuzunun, semt sahalarıyla gençlere spor yapma imkanın sağlandığı ilçede, aile destek merkezleri ve çeşitli kurslar sayesinde kadınlara boş zamanlarını değerlendirebilecekleri imkanlar sunuldu.

Alt ve üst yapı ile yol çalışmalarını sürdüren belediye de ilçenin kuşbakışı izlenebildiği 1450 rakımlı Efkar Dağı'nda, vatandaşların aileleriyle zaman geçirebilecekleri alanlar oluşturmak amacıyla "Seyir Tepesi" projesini hazırladı.

Bölgede kararlılıkla yürütülen terörle mücadele sayesinde teröristlerden arındırılan dağdaki 10 bin metrekarelik alanın ilk etapta 7 bin metrekaresini yeşillendiren belediye, 30 kameriye yerleştirdi, 100 araçlık otopark ve tuvaletler inşa etti.

İnşaatı devam eden restoranın da yer aldığı ikinci etap çalışmalarında, çay bahçesi, bisiklet yolu ve yamaç paraşütü ile kamp alanlarının da oluşturulmasıyla ilçenin yerli ve yabancı doğaseverlerin de ilgi göstereceği nezih bir ortama kavuşturulması hedefleniyor.

"Terörün izlerini silmek için son nefesimize kadar çalışacağız"

Belediye Başkanı Tahir Saklı, AA muhabirine, kentin belediyecilik hizmetlerine kavuşması ve vatandaşların refah düzeyini yükseltmek için çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları sayesinde ilçenin huzura kavuştuğunu vurgulayan Saklı, "Şu an Efkar Dağı'ndayız. Buralar eskiden teröristlerin mevzilendiği alanlardı. Buralardan ilçemize sürekli taciz ateşleri yapılırdı. Son dönemlerde devletimizin sayesinde memlekete huzur geldi. Vatandaşlarımızın teveccühüyle seçildiğimiz günden itibaren ilçemiz için çaba gösterdik. Halk belediyeciliğinin başlamasıyla ilçemizin çehresi de zamanla değişti." dedi.

Efkar Dağı'nı mesire alanına çevirdiklerini, ilçe sakinlerinin burada güzel zaman geçirebileceğini belirten Saklı, şunları kaydetti:

"Burası hemşerilerimizin temiz havasıyla nefes alacağı, rahatlayacağı, günün stresini atabileceği güzel bir mekan oldu. İlçemize gün geçtikçe daha da güzel hizmetler kazandıracağız. Yarı olimpik yüzme havuzu ve halı sahayı bitirdik. Hizmet binamız devam ediyor. Dere ıslahı çalışmalarına başlayacağız ve ilçemizi hizmetlerle donatacağız. Hem terörün izlerini silmek adına hem de huzurun hakim olması adına son nefesimize kadar çalışacağız. Rabbim şimdiki huzurumuzu bozmazsın, ülkemize zeval vermesin."

İlçe sakinlerinden Zeki Demir ise söz konusu projenin ilçe için önemli olduğunu ifade ederek, "Buraya gelip şehri izliyoruz, dinleniyoruz. Buna vesile olan herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir tesis oluyor." ifadesini kullandı.

Toros Dağları, Hisarcık, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli'de teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, sosyal alana dönüştürülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şemdinli'de teröristlerden arındırılan Efkar Dağı, sosyal alana dönüştürülüyor - Son Dakika
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