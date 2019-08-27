Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de trafik kazası 1 kişi yaralandı
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Şemdinli'de trafik kazası 1 kişi yaralandı

15 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şemdinli'de trafik kazası 1 kişi yaralandı, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, Şemdinli- Yüksekova karayolu üzerindeki Altınsu köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FD 8123 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı devrildi. Kazada, yaralanan araç şoförü olay yerine gelen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HAKKARİ

Yüksekova, Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
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