Şemdinli'de Üs Bölgesi Yakınına Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı (2)
41 dakika önce
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAHakkari Valiliği, Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı.
HAKKARİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA Hakkari Valiliği
, Şemdinli
ilçesinde çığ düşmesi sonucu bir uzman çavuşun şehit olduğu, bir teğmenin de yaralandığı olaya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"29.12.2018 günü saat: 13.00 sıralarında İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli
Köyü Masure Yaylası Bölgesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 1 askeri personel yaralanmış, 1 askeri personel ise şehit olmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:03 Kaynak: DHA
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