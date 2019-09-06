Şemdinli'de üzüm hasadı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üzüm hasadına başlandı.

Çiftçiler sabah saatlerinde hasadına başladıkları üzümleri kasalara doldurarak ilçe merkezine getirdi.

Çiftçi Servan Yılmaz, yaptığı açıklamada, birçok insanın geçimini üzüm üreticiliğinden sağladığını söyledi.

İlçede yetiştirilen üzümün kalitesi ve tadının yöre halkı tarafından iyi bilindiğini ifade eden Yılmaz, üzümün kilosunu 4 liradan satışa sunduklarını aktardı.

İlçenin en büyük ekonomik kaynaklarından olan üzüm, çevre il ve ilçelerde de satılıyor.