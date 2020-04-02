Şemdinli'de vatandaşlar korana virüs salgınına karşı uyarıldı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlar uyarıldı.



Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçe merkezini gezerek vatandaşların evde kalması için uyarılarda bulundu. Vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarını ve gereksiz yere evden çıkmamalarını isteyen Can ve Saklı, talepleri dinleyerek önlemleri arttıracaklarını söylediler. - HAKKARİ