Şemdinli'de vatandaşlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Şemdinli'de vatandaşlara koronavirüs uyarısı
6 saat önce
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.
İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Güven ile Saklı, vatandaşlardan evlerinden gereksiz yere çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
Dile getirilen talepleri dinleyen Saklı, ilçede salgınla mücadele kapsamında önlemleri artıracaklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:02 Kaynak: AA
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