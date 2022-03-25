Şemdinli ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle vefat eden 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Sezai, törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren 6 çocuk babası Sezai'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, Karşıyaka Mahallesi'ndeki camiye getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Sezai'nin naaşı, Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Törene, Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ercan, kurum amirleri, Sezai'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Şemdinli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika