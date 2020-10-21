Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı - Son Dakika

Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

21.10.2020 10:52

Son dakika haberine göre - Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı Belediye Başkanı Tahir Saklı: "Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor" Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun...

- Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Belediye Başkanı Tahir Saklı:

"Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor"

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı.

İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun temel atma törenine Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve muhtarlar katıldı. Temelli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun içerisinde; sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitness salonu, hamam ve buhar odaları yer alacak.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçede Gençlik ve Spor Bakanının destekleriyle yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attıklarını belirterek, "Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor. Şu anda kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi parti ve sendika temsilcilerimizle, kaymakamımız ve protokol üyeleriyle beraber yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel atma törenini gerçekleştirdik. Tabi buradaki vatandaşlar daha iyisini hak ediyor. Geç gelen bir hizmet oldu ama sonunda yapılmaya başlandı" dedi.

Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı
Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı
Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı
Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Yüzme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Şemdinli'de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı - Son Dakika


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