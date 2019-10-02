Şemdinli'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
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Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:40 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim İlkokulunda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Daha sonra polis ve öğrenciler yaya ile sürücülere broşür dağıttı.
Programa İlçe kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
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