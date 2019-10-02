Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası
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Şemdinli'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası

5 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

Şemdinli'de

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında program düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Sultan Selim İlkokulunda öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Daha sonra polis ve öğrenciler yaya ile sürücülere broşür dağıttı.

Programa İlçe kaymakamı Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Şemdinli, Hakkari, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:40 Kaynak: AA
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