Son Dakika Haberleri: Şemdinli'de yıl sonu sergisi
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Şemdinli'de yıl sonu sergisi

16 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, belediyenin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Şemdinli'de yıl sonu sergisi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, belediyenin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.
Nujin Kadın Merkezindeki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ile Belediye Başkanı Tahir Saklı, sergilenen ürünleri inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Türkman ile Saklı, gösterdikleri özveriden dolayı kursiyerler ile görevlilere teşekkür etti.
Sergide, 20 kursiyerin 8 ayda yaptığı 600 ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.
Programda, okuma yazma kurslarında başarılı olanlara da belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:33 Kaynak: AA
Tahir Saklı, Hakkari, Şemdinli, Güncel
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