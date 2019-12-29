Şemdinli'de yol yıkama çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli'de yol yıkama çalışması - Son Dakika

Şemdinli'de yol yıkama çalışması

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, yağışların durmasıyla cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Şemdinli'de yol yıkama çalışması, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, yağışların durmasıyla cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.


İlçede oluşan çamur ve katı atıkların temizlenmesi için İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkama çalışması yapıldı. Yapılan yıkama çalışmaları kapsamında şehir merkezinde bulunan tüm ana cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkanarak biriken kum, çamur ve benzeri katı atıklar temizlendi. Çalışmaları yürüten İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediye olarak şehir temizliğinin periyodik olarak sağlanması için çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüleceklerini belirttiler. - HAKKARİ

Şemdinli, İtfaiye, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
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