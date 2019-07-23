Son Dakika Haberleri: Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik, toprağa verildi
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Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik, toprağa verildi

57 dakika önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik, toprağa verildi, System.String[]
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
İlçenin Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Çelik'in ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, ilçeye bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrasındaki babaevine götürüldü. Ailesi ve yakınları Çelik'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi dualarla köy mezarlığında toprağa verildi.
Köydeki evlere ve programın düzenlendiği alana Türk bayrakları asıldı.
Programa, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 07:14 Kaynak: AA
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