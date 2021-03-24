Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı - Son Dakika

Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı
24.03.2021 20:29
Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere karayolunu ulaşıma kapattı.
Şemdinli-Derecik karayolu sel nedeniyle kapandı
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle taşan dere karayolunu ulaşıma kapattı.
Derecik'te akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Şemdinli-Derecik karayolu da kenarından geçen derenin taşması sonucu kapandı. Kapanan yolun yeniden açılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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