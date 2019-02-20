Şemdinli, Görevlendirmenin Ardından Hizmetle Buluştu

HAKKARİ(AA) - Şemdinli
ilçesi, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından alt ve üst yapının yanı sıra sosyal belediyecilik alanında da birçok hizmete kavuştu.
Gazetecilerle belediye binasında bir araya gelen Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, belediyenin önceki dönemden kalan borçları ve kendi dönemlerinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Türkman, belediyenin borçlarıyla ilgili konuşulan rakamların doğruyu yansıtmadığını belirterek, söz konusu borcun büyük bölümünün belediyeyi devraldıklarından önceki döneme ait olduğunu ifade etti.
Önceki dönemin 9 milyon 166 bin 265 lira borcu olduğunu aktaran Türkman, "Göreve geldiğim dönemdeki borcumuz 785 bin 880 lira. İller Bankasından aldığımız bu paralarla belediyemize 3 araç aldık. Bunun 208 bin 99 lirasını ödedik, geri kalan 577 bin 781 lira ise taksitler şeklinde belediyenin hisselerinden her ay kesiliyor." dedi.
Piyasaya herhangi bir borçlarının olmadığını kaydeden Türkman, önceki dönemden kalma borçlarının da büyük bölümünü ödediklerini dile getirdi.
İlçedeki yatırımların büyük bölümünün yapılan görevlendirmenin ardından gerçekleştirildiğini anlatan Türkman, şöyle konuştu:
"Bu süreçte Maliye Bakanlığı
ve AFAD
Başkanlığından belediyemize 5 milyon 130 bin lira yardım yapıldı. İlçe merkezindeki ana yolları sıcak asfalt ile kapladık. 9 çocuk oyun parkı ve 2 aile parkı olmak üzere ilçeye 11 park kazandırdık. Bunun dışında Cumhuriyet Caddesi
'ne modern aydınlatma sistemini kurduk. İlçenin kanalizasyon sorununu giderdik, kaldırımlarını yeniledik. Kadınlar ve çocuklara yönelik çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirdik."