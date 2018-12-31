Son Dakika Haberleri: Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Forma ve Krampon Desteği

Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Forma ve Krampon Desteği

59 dakika önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi'nde top koşturacak olan Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Şemdinlili iş insanı Metin Özel, destek çıktı.

Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Forma ve Krampon Desteği, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde 5 yıl sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi'nde top koşturacak olan Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Şemdinlili iş insanı Metin Özel, destek çıktı. Özel, kendi tasarladığı spor malzemelerini dağıttığı takımın deplasman masraflarını da karşılayacak.  

Şemdinlili iş insanı Metin Özel, 5 yıl aradan sonra yeniden Hakkari Yerel Amatör Ligi'ne katılan ve büyük başarılar elde eden Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na, forma, krampon, eşofman, yağmurluk, tekmelik, file ve top yardımında bulunup, deplasmanda oynanacak karşılaşmaların tüm masraflarını karşılama sözü verdi. Özel, tarafından özel tasarlanan spor malzemeleri, Şemdinli Gücü Spor Kulübü yetkilileri tarafından şehir stadında, oyunculara dağıtıldı.  Özel, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman'a da özel forma hediye etti. 

Şemdinli Gücü Teknik Direktörü Ümit Çiftçi, takıma destekte bulunan Özel'e teşekkür etti. Takım antrenörü İslam Güngör de uzun bir aradan sonra Şemdinli'nin,  amatör lige bir takım çıkardığını, bu konuda Kaymakamlık'tan büyük destek aldıklarını söyledi. Antrenör İslam Güngör, "Takımımızın başarısı tüm Şemdinli halkını çok mutlu etti. Bize destek olan Metin Özel'e de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bütün masraflarımızı, bütün antrenman malzemelerimizi karşıladı. Bu kadar güzel bir insanın Şemdinli halkına, Şemdinli gençlerine yardım etmesi çok güzel bir şey. Kendisine takım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Öye yandan Şemdinli Gücü Teknik Direktörü Ümit Çiftçi ile takım futbolcuları, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Fuat Türkman'ı makamında ziyaret etti. Oyuncularla sohbet eden Kaymakam Türkman, futbol takımına desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.  

- Şemdinlihakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:09 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin 1 Milyon Euro ile Aatif'ı Gözden Çıkardı 2018 A Milli Takıma Yaramadı

İspanyol Basını, Balotelli'nin Fenerbahçe'ye Gideceğini Yazdı Arda Turan'a Tazminat Davası Açacağı Konuşulan Berkay, İddialara Cevap Verdi: Biz Dava Açmadık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:08:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli Gücü Futbol Takımı'na Forma ve Krampon Desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]