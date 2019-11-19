Son Dakika Haberleri: Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle van'a...
Son Dakika Güncel Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle van'a... - Son Dakika

Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle van'a...

6 saat önce

Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a tahliye edildi.

Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a tahliye edildi

Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle van'a...

Şemdinli, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:46 Kaynak: DHA
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