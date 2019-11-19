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Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle van'a...
6 saat önce
Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 07:46 Kaynak: DHA
Şemdinli ilçesinde acilen hastaneye ulaştırılması gereken hamile kadın helikopterle Van'a tahliye edildi
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