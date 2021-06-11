İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında;
10. 06. 2021 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Mevkiinde yapılan arama tarama faaliyetinde;
3 adet Antitank Roketatar mühimmatı,
2 adet Roketatar Sevk Fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler METİ timi tarafından imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika