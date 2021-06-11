Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında;

10. 06. 2021 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Mevkiinde yapılan arama tarama faaliyetinde;

3 adet Antitank Roketatar mühimmatı,

2 adet Roketatar Sevk Fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler METİ timi tarafından imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği