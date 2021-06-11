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Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika

Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi

11.06.2021 15:24
Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi, System.String[]

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında;10. 06.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sacid Olcay KABAKLIOĞLU/Tanyolu-1 operasyonu kapsamında;

10. 06. 2021 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Köyü Mevkiinde yapılan arama tarama faaliyetinde;

3 adet Antitank Roketatar mühimmatı,

2 adet Roketatar Sevk Fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler METİ timi tarafından imha edilmiş olup; Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Terör, PKK, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şemdinli İlçesinde Eren-14 Operasyonu Kapsamında Mühimmat Ele Geçirildi - Son Dakika


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