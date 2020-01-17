Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri
6 saat önce
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile Yufkalı köyüne ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.
Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.
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