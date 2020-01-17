Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri

6 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri, System.String[]

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, köyleri ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile Yufkalı köyüne ve mezralarına giden Kaymakam Güven, vatandaşlarla sohbet etti, sıkıntılarını dinledi.


Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.

Yakup Güven, Jandarma, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum
Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor Cumhuriyet Başsavcılığı, Eski korgeneral Metin İyidil'in beraat kararının bozulması için temyiz başvurusu yaptı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:52:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]