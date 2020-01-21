Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri
6 saat önce
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:02 Kaynak: AA
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile ilçeye 30 kilometre mesafedeki Korgan köyüne gitti.
Burada köy sakinleriyle sohbet eden Güven, dile getirdikleri sıkıntı ve taleplerini dinledi.
Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.
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