Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri - Son Dakika

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri

6 saat önce

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Şemdinli Kaymakamı Güven'in köy ziyaretleri, System.String[]

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ile ilçeye 30 kilometre mesafedeki Korgan köyüne gitti.

Burada köy sakinleriyle sohbet eden Güven, dile getirdikleri sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Güven, köy ziyaretlerinin devam edeceğini aktardı.

Jandarma, Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:02 Kaynak: AA
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