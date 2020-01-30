Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

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Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti
6 saat önce
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve üs bölgesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve üs bölgesini ziyaret etti.
Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, İlçe Özel İdare Müdürü Faik Akbaş ve İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'le Alan köyüne giden Güven, burada köy sakinlerinin taleplerini dinledi.
Daha sonra köy yakınındaki üs bölgesine giden Güven, burada bir araya geldiği askerlerle sohbet etti, başarı diledi.
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