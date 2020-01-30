Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti

6 saat önce

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve üs bölgesini ziyaret etti.

Şemdinli Kaymakamı Güven, üs bölgesini ziyaret etti, System.String[]

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, Alan köyü ve üs bölgesini ziyaret etti.

Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Çarık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, İlçe Özel İdare Müdürü Faik Akbaş ve İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin'le Alan köyüne giden Güven, burada köy sakinlerinin taleplerini dinledi.

Daha sonra köy yakınındaki üs bölgesine giden Güven, burada bir araya geldiği askerlerle sohbet etti, başarı diledi.

Jandarma, Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:28 Kaynak: AA
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