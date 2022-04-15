Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

15.04.2022 23:53
Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, köy ve mahalle muhtarlarıyla iftar programında bir araya geldi.

Tugay, ilçedeki öğretmenler evinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışmanın zirvede olduğu bir ay olduğunu söyledi.

Herkesin ramazan ayını tebrik eden Tugay, "Birlik ve beraberliklerin daha da pekiştiği bu mübarek ayda sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

İftara İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin ve kurum müdürleri de katıldı.

YORUMLAR
500
3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası 3 bin rakımlı Mereto Dağı eteğinde 2 bin kişilik iftar sofrası Başkan Soykan üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu Başkan Soykan üniversite öğrencileri ile iftarda buluştu

Şemdinli, Hisarcık, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
23:07 Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül: Gerçek ittifaklar seçime 4 ay kala kurulacak
23:05 Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na ilk yorum: Saygı duyacağız
23:03 Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan tablonun eşi benzeri yok
23:00 Kayserispor, sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı
22:58 Twitter, Elon Musk'ın şirketi almasını engellemeye yönelik bir adım attı
22:31 Lider galibiyeti unuttu! Trabzonspor'a bir çelme de Fatih Karagümrük'ten geldi
22:22 Karamollaoğlu: Tayyip Bey, kaybetme ihtimali güçlü olduğu takdirde başka birini aday gösterecek
22:20 Cengiz Ünder, açıklamaları sonrası İtalyan taraftarların tepkisini çekti
21:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani ile bir araya geldi!
21:20 Mario Balotelli, "Sevgilim beni uyutmadı" dedi! Murat Sancak'ın verdiği yanıt olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 23:59:37. #1.12#
SON DAKİKA: Şemdinli Kaymakamı Tugay, muhtarlarla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement