Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

12.04.2022 10:18
Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Tugay, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammed Tugay, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Öğretmenevinde şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlenen iftar programı, Müftü Rıdvan Şahin'in okuduğu duayla başladı.

Kaymakam Tugay, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.

Her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını belirten Tugay, "Sizler en değerli yakınlarınızı bu vatan için, millet için, bu toprak için feda ettiniz. Sizler için ne yapsak azdır. Devletin tüm kurumlarıyla şehit yakınlarının ve gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

YORUMLAR
500
Şemdinli'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi Şemdinli'de şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Hakkari, Müftü, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:49 Çocuklarının çığlıklarına aldırış etmedi! Eşiyle tartışan adam aracını parçaladı
10:48 Boşandığı eşini önce vurup sonra tandırda yakmıştı! Müebbet hapis cezası verilen kadın, olayın ayrıntılarını anlattı
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
10:09 Kuşadası'nda ihale yolsuzluğuna dikkat çeken yazar Ergun Poyraz saldırıya uğradı: Hayati tehlikesi devam ediyor
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:15:29. #1.12#
SON DAKİKA: Şemdinli Kaymakamı Tugay, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement