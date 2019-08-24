Son Dakika Haberleri: Şemdinli Kaymakamı Türkman, esnafla vedalaştı
Son Dakika Güncel Haber

Şemdinli Kaymakamı Türkman, esnafla vedalaştı

43 dakika önce

Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, esnafla vedalaştı.

Şemdinli Kaymakamı Türkman, esnafla vedalaştı, System.String[]

Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, esnafla vedalaştı.

İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ede Türkman, vedalaşarak helallik istedi.

Vatandaşların her zaman kendisine sahip çıktığını belirten Türkman, "Onlara layık olmak için elimden geleni yaptım. Güzel projeler yaptık. Yeni gelecek kaymakamımızın daha güzel projelere imza atacağına inanıyoum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum." dedi.

Şemdinli, Hakkari, Edremit, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haluk Levent, çocuk istismarından gözaltına alınan kişinin tahliye edilmesine öfke kustu
CHP'den, Emine Bulut'un katiline "Aslan parçası" diyen dernek başkanına dava Aldığı emanet eşyalarla dükkanı dolduğu için bisiklet tamirini sokakta yapıyor Emine Bulut'un annesi isyan etti: Yavrum "Ölmek istemiyorum" demiş, müdahale edecek hiç mi kimse yoktu?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:18:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şemdinli Kaymakamı Türkman, esnafla vedalaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]