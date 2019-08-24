Şemdinli Kaymakamı Türkman, esnafla vedalaştı
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Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, esnafla vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:39 Kaynak: AA
Van'ın Edremit kaymakamlığına atanan Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, esnafla vedalaştı.
İlçe merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ede Türkman, vedalaşarak helallik istedi.
Vatandaşların her zaman kendisine sahip çıktığını belirten Türkman, "Onlara layık olmak için elimden geleni yaptım. Güzel projeler yaptık. Yeni gelecek kaymakamımızın daha güzel projelere imza atacağına inanıyoum. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum." dedi.
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