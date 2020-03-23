- Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Yerel - Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi - Son Dakika

- Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi

6 saat önce

- Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayaların arasına gizlenmiş vaziyette stinger füzesi, silah ve mühimmat ele geçirildi.

- Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kayaların arasına gizlenmiş vaziyette stinger füzesi, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 22 Mart 2020 günü ilimiz Şemdinli ilçesi Bağlar köyü Rüzgarlı mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti esnasında, kayaların arasına gizlenmiş vaziyette 1 adet dolu stinger füzesi, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 28 adet fişek, 119 adet bixi fişeği, el bombası, 1 adet 4'lü pil bloğu ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

- Şemdinli kırsalında stinger füzesi ele geçirildi

Şemdinli, Hakkari, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:02 Kaynak: İHA

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