Son Dakika Haberleri: Şemdinli'nin Yeni Başkanından Ahmet Budak'ın Mezarına Ziyaret

Şemdinli'nin Yeni Başkanından Ahmet Budak'ın Mezarına Ziyaret

1 saat önce

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığına seçilen AK Parti'li Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

Şemdinli'nin Yeni Başkanından Ahmet Budak'ın Mezarına Ziyaret, System.String[]
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde belediye başkanlığına seçilen  AK Parti'li Tahir Saklı, 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.

Şemdinli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Tahir Saklı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin Hakkari'de 1'inci sırada milletvekili adayı gösterdiği ve 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde, terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti. Budak'ın kabri başında dua eden Saklı ve beraberinde bulunan partililer, daha sonra seçim bürosuna geçerek tebrikleri kabul etti.

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:42 Kaynak: DHA

AK Parti, Hakkari, Şemdinli, Ahmet Budak, Güncel
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