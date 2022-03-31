Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki dar gelirli 4 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Şemdinli ilçesinde yaşayan hayırsever kardeşler Celal ve Sabri Özel, kent merkezi ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, ramazan öncesi gıda yardımı yapmaya karar verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı destekleriyle tespit edilen dar gelirli aileler için hazırlanan gıda kolileri, muhtarlar tarafından teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.