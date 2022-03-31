Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
Üye Girişi

Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 4 bin aileye gıda yardımı

31.03.2022 18:55
Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 4 bin aileye gıda yardımı

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki dar gelirli 4 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki dar gelirli 4 bin aileye gıda yardımında bulunuldu.

Şemdinli ilçesinde yaşayan hayırsever kardeşler Celal ve Sabri Özel, kent merkezi ve köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, ramazan öncesi gıda yardımı yapmaya karar verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı destekleriyle tespit edilen dar gelirli aileler için hazırlanan gıda kolileri, muhtarlar tarafından teslim alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

YORUMLAR
500
Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı Şemdinli ve Derecik'te 4 bin aileye gıda yardımı Çarşamba Belediyesi'nden 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı Çarşamba Belediyesi'nden 750 aileye market kartı, bin 300 aileye erzak yardımı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Galatasaray'ın "Gizli ve Kişiye Özel" başlıklı raporu yayımlandı! Fatih Terim'in küfür ettiği kısım dikkat çekti
19:49 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 336 yeni vaka tespit edildi
19:40 Putin ile Zelenski görüşecek mi? sorusuna Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yanıt verdi: Tüm konularda anlaşma olursa liderler bir araya gelecek
19:22 Parasını alamayan işçi makam aracını haczettirmişti! Belediye'den konu ile ilgili açıklama geldi
19:20 Balotelli gözünün altına yaptırdığı dövme ile şaşırttı
18:57 Kadın polisi 100 metre otomobilin kaputunda sürükledi! Korku dolu anlar kayıttaydı
18:54 Manda yoğurdu ile ilgili tarife gelen eleştirilere Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Anadolu'da insanlarımız istediği markette bulabilir
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 20:23:54. #1.13#
SON DAKİKA: Şemdinli ve Derecik ilçelerindeki 4 bin aileye gıda yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement