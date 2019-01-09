Şemdinli ve Derecik'te Yollar Kardan Kapandı

Hakkari'nin Şemdinli ve Irak sınırındaki Derecik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

Hakkari'nin Şemdinli ve Irak sınırındaki Derecik ilçelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar nedeniyle Şemdinli-Yüksekova ve Şemdinli- Derecik karayolları ile iki ilçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapandı.



Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dün akşam başlayan ve halen devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Okulların tatil edildiği iki ilçede ulaşım da durma noktasına geldi. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede, Şemdinli-Yüksekova ve Şemdinli-Derecik karayolları ulaşıma kapandı. Tüm köy yollarının da kapalı olduğu Şemdinli ve Derecik'te karla mücadele çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller

Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı

Son Dakika! İngiltere Başbakanı May: Avrupa Birliğinden 29 Mart'ta Ayrılacağız

Demet Akalın Bağış Gecesinde Müslüm Gürses'in Gömleğine 10 Bin TL, Ferman Toprak ise Yüzüğüne 23 Bin TL Ödedi