Şemdinli- yüksekova yolunda patlama: 2 yaralı

Yüksekova yolunda çalışma yürüten 2 işçi, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Şemdinli- Yüksekova yolundaki Karabey köyü yakınlarında meydana geldi. PKK'lı teröristlerin yola önceden döşediği el yapımı patlayıcı, 2 işçi çalışma yürüttüğü sırada infilak etti. Patlamada yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Güvenlik güçleri, patlamının ardından yolu trafiğe kapatarak, inceleme başlattı.