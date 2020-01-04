Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

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Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı
6 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:35 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında Şemdinli'nin Bozyamaç köyündeki ilkokulda okuyan 50 öğrenciye yardım yapıldı.
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