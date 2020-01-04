Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı - Son Dakika

Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından ilan edilen "2019 Gönüllülük Yılı" kapsamında Şemdinli'nin Bozyamaç köyündeki ilkokulda okuyan 50 öğrenciye yardım yapıldı.

Şemdinlili öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

Mehmet Kasapoğlu, Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:35 Kaynak: AA
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