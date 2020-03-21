Şemdinlili taksicilerden sağlık personeline ücretsiz hizmet - Son Dakika

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde taksiciler sağlık personellerini şehir içi ücretsiz taşıyarak sağlık personellerine moral veriyor.



Şemdinli ilçesindeki Akasya Taksi durağının şoförleri korona virüs (Covıd-19) salgınına karşı canla başla mücadele eden sağlık personellerine şehir içi ücretsiz hizmet vermeye başladı. Şoförler ise, durağa ve taksilerine 'sağlık personellerine ücretsiz hizmet veriliyor' broşürleri astılar. Taksi durağı sahibi Cahit Tekin yaptığı açıklamada: korona virüs nedeniyle sağlık personellerini ücretsiz hizmet vermeye başladık ve virüs bitene kadar bu hizmetti vermeye devam edeceğiz. Sağlık personelimizin yanındayız onlara her türlü desteği vermeye hazırız" dedi. - HAKKARİ