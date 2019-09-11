Semen Altman: "Gücümüz yetmedi"
1 saat önce
Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altman, Türkiye karşısında istediklerini yapamadıklarını belirtti.
Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Altman, Türkiye karşısında istediklerini yapamadıklarını belirtti.
Türkiye'nin galibiyeti hak ettiğini vurgulayan Altman, "Böyle bir neticeyi beklemiyorduk. Hak etmedik. Oynadığımız futbol için üzgünüm. Gücümüz yetmedi. Böyle bir tempoda oynamaya alışık değiliz. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:40
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