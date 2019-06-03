Son Dakika Haberleri: Semenya, 800 metrede yarışabilecek
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Semenya, 800 metrede yarışabilecek

9 dakika önce

İsviçre Federal Mahkemesi, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'nın 800 metrede yarışmasını engelleyen kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğini askıya aldı.

Semenya, 800 metrede yarışabilecek, System.String[]
İsviçre Federal Mahkemesi, Güney Afrikalı atlet Caster Semenya'nın 800 metrede yarışmasını engelleyen kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik kural değişikliğini askıya aldı.
Güney Afrikalı atletin avukatları tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) kadın sporcularda testosteron hormonu sınırlamasına yönelik getirdiği kural değişikliği için Semenya'nın İsviçre Federal Mahkemesine yaptığı itirazın kabul edildiği duyuruldu.
IAAF, geçen yıl yaptığı kural değişikliği ile testosteron hormonu yüksek kadın sporcuların 400 ile 1600 metre arası yarışlara hormon seviyesini düşüren ilaçlar kullanması halinde katılabileceğini açıklamıştı.
Cinsel ayrımcılığa yol açtığı gerekçesiyle uzun süre tartışılan bu kural değişikliğinin ardından testosteron hormonu yüksek sporcular arasında yer alan Semenya, karara itiraz ederek Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu.
CAS, Semenya'nın testosteron hormonu sınırlamasının kaldırılması için yaptığı başvuruyu geçen ay başında reddetmişti.
Mahkeme kararının ardından 800 metrede yarışabilecek Semenya, bu mesafede iki olimpiyat (2012 Londra, 2016 Rio) ve üç dünya (2009 Berlin, 2011 Daegu, 2017 Londra) şampiyonluğu elde etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Güney, İsviçre, Spor
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