Semerci İbrahim Atıcı'nın "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülü sevinci - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yaşayan semerci İbrahim Atıcı, "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödülü"nü almanın sevincini yaşıyor.

Baba mesleğini 49 yıldır sürdüren Atıcı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 11 Ocak'ta düzenlenen "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'nde" ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

İbrahim Atıcı, yaptığı açıklamada, semercilik mesleğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için çalıştığını söyledi.

İş yerinin, yaklaşık 20 gün önce çıkan yangında büyük zarar gördüğünü, şu anda çalışamadığını belirten Atıcı, "Ödül töreninde Sayın Cumhurbaşkanı'mız benden, bu mesleği bırakmamamı ve devam ettirmemi istedi. Benden bunu duyunca hemen 'geçmiş olsun' diyerek, görevlilere talimat verdi." ifadelerini kullandı.

Ödüle layık görülmenin gurur ve sevincini yaşadığını dile getiren Atıcı, elinden geldiğince mesleği sürdüreceğini sözlerine ekledi.