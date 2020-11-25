Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu - Son Dakika

Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu

25.11.2020 10:59

Antalya'da semerciliği bırakıp atıldığı dondurma sektöründe 20 yılda 12'si markasını kullanan 15 şubeye ulaşan Hacı Tüylü, günde 15 ton üretim yapan tesisinde müşterilerine hizmet veriyor.

Antalya'da semerciliği bırakıp atıldığı dondurma sektöründe 20 yılda 12'si markasını kullanan 15 şubeye ulaşan Hacı Tüylü, günde 15 ton üretim yapan tesisinde müşterilerine hizmet veriyor.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğan 52 yaşındaki evli 3 çocuk babası Hacı Tüylü, 18 yıl sürdürdüğü semercilik mesleğini bırakıp 1992'de Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşti.

İki ortağıyla restoran, pastane ve hediyelik dükkanı açan Tüylü, bir süre sonra ortaklarından ayrılarak bir arkadaşının dükkanının önünde dondurma satmaya başladı.

Açtığı küçük bir dükkanda dondurma satmaya açtığı küçük bir yerde devam eden Tüylü, zamanla işini büyüterek markasıyla 15 şubeye ulaştı.

Günde 15 ton dondurma üreten tesise sahip olan Tüylü, 100'den fazla personeline istihdam sağlıyor.

Yurt dışına da açılmak istiyor

Tüylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, semerciliği bıraktıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

Restoranı birlikte açtığı ortaklarından ayrıldıktan sonra zorlu günler geçirdiğini aktaran Tüylü, bir arkadaşının iş yerinin önüne açtığı dondurma tezgahıyla iş hayatında bambaşka bir yol aldığını dile getirdi.

Tüylü, tavsiye üzerine 20 yıl önce 50 metrekarelik açtığı iş yeriyle de hayatına yeni bir başlangıç yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

"Hep iyi bir esnaf olmaya çalıştım. İşlerim çok iyi gitti. Talep çok olunca dondurma yetiştiremez oldum. 2002'de daha büyük bir yer açtım. 2008'de de 3 bin metrekarelik üretim tesisi açtım. Bugün 3'ü kendimize ait, 12'si markamızı kullanan ve ürün verdiğimiz İstanbul, Ankara, Sakarya Antalya'da 15 şubeye ulaştık. Kendine has Maraş dondurması ve yaklaşık 50 çeşit dondurma üretiyoruz. Tropikal meyvelerden, kavun çileğe kadar çeşitlerimiz var. Bireysel anlamda talepte bulunan yurtdışındaki müşterilerimize de dondurma gönderiyoruz. Hedefim, 300 kişiye istihdam sağlamak ve yurt dışında şube açmak."

İnsanın istedikten sonra her şeyi yapabileceğini vurgulayan Tüylü, hedefler doğrultusunda ilerlemek için çok çalışmak gerektiğini kaydetti.

Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu
Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu
Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu
Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu

Kahramanmaraş, Antalya, Göksun, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Semerciliği bırakan girişimci dondurma üretimiyle marka oldu - Son Dakika


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