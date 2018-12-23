Son Dakika Haberleri: Semercilik Mesleği Hatay'da Tarihe Karışıyor

Semercilik Mesleği Hatay'da Tarihe Karışıyor

4 saat önce

Gelişen teknoloji ve motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla semercilik mesleği Hatay'da tarihe karışıyor.

Semercilik Mesleği Hatay'da Tarihe Karışıyor, System.String[]
Gelişen teknoloji ve motorlu taşıtların yaygınlaşmasıyla semercilik mesleği Hatay'da tarihe karışıyor. Tarihi Uzun Çarşı'da semercilik mesleğini sadece iki usta sürdürüyor.

Semercilik mesleğini devam ettirecek nesillerin kalmadığını ifade eden 40 yıllık semer ustası Mustafa Gezer, "Baba, dede mesleği. Uzun Çarşı'da semercilik yapıyoruz, işimiz bu. Artık tarih oldu zaten, bizden sonra yapan yok. Son örneğiyiz. İş de bitti, yapan da bitti. Yaşlılar, daha çok araba, traktör kullanamayan insanlar, mecburen hayvanları için yaptırıyorlar, onlara yapıyoruz. Yoksa pek nadir. Bazen tamirat isteyen oluyor, bazen de yeni isteyen oluyor. Yapan da kalmadı ama yine de ne olur Allah bilir" dedi.

Semercilik mesleğinin Hatay'daki son iki ismi olduklarını söyleyen 35 yıllık semer ustası Ali İbrahim Sümer ise semercilik mesleğinin yok olma eşiğinde olduğunu ifade etti. İşlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Usta Sümer, "Bu mesleğe baba ve dededen kalan bir meslek olduğu için başladım. Bu mesleği 35 yıla yakın bir süredir yapmaktayız. Ama belli bir zaman içerisinde bu meslek yok olma eşiğine geldi. İşlerimizi değiştirmek durumunda kaldık. Bu işte bizden sonra da gelecek nesil yok. Son temsilcileriyiz biz. Bir arkadaş daha var, iki kişiyiz. Bu durumda meslek tarihe karışıyor" diye konuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Mustafa Gezer, Hatay, Yaşam
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