Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti - Son Dakika
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Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti

15.09.2022 11:20
Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılmak üzere Çarşamba akşamı Özbekistan'a vardı.

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılmak üzere Çarşamba akşamı Özbekistan'a vardı. Xi, havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başbakan Abdulla Aripov, Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, Semerkant Bölge Valisi Erkinjon Turdimov ve diğer üst düzey yetkililer tarafından sıcak şekilde karşılandı.

Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti

Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılmak üzere Semerkant'a gelen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından sıcak şekilde karşılandı,14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Mirziyoyev, havalimanında Xi için görkemli bir karşılama töreni düzenledi. Yaklaşık 100 Çin ve Özbekistan bayrağı hafif rüzgarda dalgalanıyordu. Merasim kıtası tarafından 100 metre uzunluğunda bir halı döşenmişti. Xi ve Mirziyoyev, karakteristik Özbek özelliklerini yansıtacak şekilde süslenmiş tören platformuna çıktı. Özbeklerin geleneksel üflemeli müzik aleti olan karnay ile bir hoş geldin fanfarı çalındı. Festivallere özgü ulusal kıyafetler giymiş gençler, seçkin misafirlerini karşılamak üzere şarkı söyledi ve canlı tempoyla dans etti. Xi, yazılı konuşmasında Çin hükümeti ve halkı adına Özbekistan hükümeti ve halkına sıcak selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Xi, Çin ve Özbekistan ve halkları arasında 2000 yılı aşkın bir süredir devam eden dostluğun halen gücünü ve canlılığını koruduğunu vurguladı. Xi, Çin-Özbekistan kapsamlı stratejik ortaklığının, hızlı bir kalkınma yoluna girdiğini, sadece iki ülkenin halklarına fayda sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda bölgenin barış, istikrar, refah ve kalkınmasına da büyük bir ivme kazandırdığını söyledi. Xi, ikili ilişkilerin derinleştirilmesi hakkında ve ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası konularda derinlemesine görüş alışverişinde bulunmak ve Çin-Özbekistan ilişkilerinin gelişimine yönelik ayrıntılı planı ortaklaşa hazırlamak üzere Mirziyoyev'le görüşmelerde bulunacağını kaydetti. Xi, SCO Semerkant Zirvesi'ne katılmayı ve Shanghai Ruhu'nu ileri taşımak, karşılıklı olarak faydalı işbirliğini derinleştirmek ve SCO'nun sağlam ve istikrarlı şekilde gelişimini teşvik etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmayı iple çektiğini dile getirdi.

Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti

Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak ve Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) Devlet Başkanları Konseyi'nin 22. toplantısına katılmak üzere Semerkant'a gelen Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve diğer üst düzey yetkililer tarafından sıcak şekilde karşılandı,14 Eylül 2022. (Fotoğraf: Ju Peng/Xinhua)

Xi, Mirziyoyev'in eşliğinde havalimanındaki şeref salonunda yürürken dijital ekranda Xi'nin dev bir fotoğrafı ve Çince ve Özbekçe "Özbekistan'a Resmi Ziyarette Bulunan Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ekselansları Xi Jinping, Hoş Geldiniz" yazısı geçti. Xi, konvoydan ayrılmadan önce Mirziyoyev'e veda etti. İkili, Perşembe günü yapılması planlanan resmi görüşmeleri teyit etti ve Çin-Özbekistan dostluğunun derinleştirilmesine yönelik derinlemesine görüş alışverişinde bulunmakta mutabık kaldı. Ding Xuexiang, Yang Jiechi, Wang Yi, He Lifeng ve ziyaret heyetinin diğer üyeleri de aynı uçakla geldi. Çin'in Özbekistan Büyükelçisi Jiang Yan da havalimanında Xi'yi karşıladı.

Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Xi, Resmi Ziyarette Bulunmak ve Sco Zirvesine Katılmak İçin Özbekistan'a Gitti - Son Dakika
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