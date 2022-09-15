Xi, Çin-Tacikistan İlişkilerinde Daha Somut Sonuçlar Elde Edilmesi Çağrısı Yaptı

SEMERKANT, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Perşembe sabahı Özbekistan'ın Semerkant şehrinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile yaptığı görüşmede, Çin ve Tacikistan'ın birbirlerine sağlam destek sağlamaya ve ikili ilişkilerde daha somut sonuçlar elde etmeye devam etmeleri gerektiğini belirtti. Xi, 30 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana Çin-Tacikistan ilişkilerinin sıçramalı bir büyüme kaydettiğini söyledi. Çin'in ulusal bağımsızlığını, egemenliğini ve güvenliğini korumada Tacikistan'ı sıkı bir şekilde desteklediğini belirten Xi, Çin'in her zaman Tacikistan'ın güvenebileceği ve inanabileceği bir komşu, dost ve ortak olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Xi, uluslararası ve bölgesel durumların derin ve karmaşık bir dönüşümden geçerken Çin ve Tacikistan'ın birbirine sağlam destek sağlamaya ve ikili ilişkilerde daha somut sonuçlar getirmeye devam etmesi gerektiğini ifade etti. Xi, Çin'in Tacikistan ile pratik işbirliğini geliştirmeye, kaliteli Tacikistan tarım ürünlerinin ithalatını artırmaya, ikili ticaretin ölçeğini ve seviyesini yükseltmeye, altyapı, su yönetimi ve ulaşım gibi alanlarda işbirliğini ilerletmeye, yeşil teknoloji, dijital ekonomi ve yapay zekada işbirliğini tartışmaya ve Tacikistan'ın sınır ötesi ulaştırma kapasitesini geliştirmesine yardım etmeye hazır olduğunun altını çizdi. Xi Çin'in, Çin + Orta Asya (C+C5) Toplantı mekanizmasını ve diğer işbirliklerini geliştirmek, terörle mücadele işbirliğini derinleştirmek ve bu bölgede ortaklaşa barış ve huzuru korumak için Tacikistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Cumhurbaşkanı Rahman da, bu yılın Tacikistan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümü olduğunu hatırlattı ve son otuz yılda ikili ilişkilerin önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Rahman, Tacikistan'ın tek Çin ilkesine sarsılmaz bir şekilde bağlı olduğunu, Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu kesinlikle savunduğunu ve Çin'in temel çıkarlarıyla ilgili konulardaki duruşunu sıkı bir şekilde desteklemeye devam edeceğini teyit etti. Çin'in sadece iyi bir dost değil, aynı zamanda Tacikistan'ın önemli bir stratejik ortağı olduğunu belirten Rahman, Tacikistan'ın Çin ile daha yakın üst düzey etkileşimler geliştirmeye, Çin'in kalkınma deneyiminden ders almaya, ekonomi ve ticaret, tarım, ulaşım, üretim kapasitesi ve yeşil ekonomi gibi alanlarda Çin ile pratik işbirliğini teşvik etmeye ve Tacikistan-Çin ilişkilerini yeni bir seviyeye yükseltmeye hazır olduğunu ifade etti.

Rahman, Tacikistan'ın Çin ile, güvenlik işbirliğini derinleştirmek ve bölgesel güvenlik ve istikrarı ortaklaşa korumak amacıyla Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü, Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) ve C + C5 çerçevesinde koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Rahman, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi'ne tam bir başarı diledi. İki lider Afganistan'daki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu. İki taraf dijital ekonomi, yeşil kalkınma, ulaşım ve diğer alanlarda işbirliği belgeleri imzaladı. Görüşmeye, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi, ÇKP Merkez Komitesi Sekreterliği üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Ofisi Direktörü Ding Xuexiang; ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi; Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı ve Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı He Lifeng ve diğer yetkililer katıldı.