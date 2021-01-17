Son dakika haberi! - Semeru Yanardağı'ndaki patlama korkuttu - Son Dakika

Son dakika haberi! - Semeru Yanardağı'ndaki patlama korkuttu
17.01.2021 12:17
Bir son dakika haberine göre - Semeru Yanardağı'ndaki patlama korkuttu Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
- Semeru Yanardağı'ndaki patlama korkuttu
JAVA - Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama paniğe neden oldu.
Endonezya'nın Java Adası'ndaki en yüksek yanardağ olan Semeru'da dün yerel saatte 17.24'te patlama meydana geldi. Yanardağın yaklaşık 5.6 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden görülen yoğun duman paniğe neden olurken, patlamanın ardından can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.
Semeru Yanardağı'nda en son aralık ayında patlama yaşanmış ve bölgedeki 550 kişi tahliye edilmişti.
Son Dakika Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı Yunan Başpiskoposunun İslam ve Müslümanlar için söylediği hadsiz sözlere tepki yağdı Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Meteoroloji'den son hava durumu tahmini Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti