Şemhani: ABD ile savaş olmayacak
44 dakika önce
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "Bazıları tarafından İran'a karşı sürdürülen propagandaya rağmen savaş çıkmayacak çünkü savaşın çıkması için bir sebep yok" dedi.
İran
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03
Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "Bazıları tarafından İran'a karşı sürdürülen propagandaya rağmen savaş çıkmayacak çünkü savaşın çıkması için bir sebep yok" dedi.
Rusya basını yazdı: Su-35S tipi savaş uçakları Kırım'a yerleştirilecek
Kuvvetli sağanak nedeniyle İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı
Yıldırım mı, İmamoğlu mu? REMRES Araştırma son anketini paylaştı
TIR kaza yaptı, mahalleli yola saçılan domatesleri toplayıp evlerine götürdü