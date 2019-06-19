Son Dakika Haberleri: Şemhani: ABD ile savaş olmayacak
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Şemhani: ABD ile savaş olmayacak

44 dakika önce

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "Bazıları tarafından İran'a karşı sürdürülen propagandaya rağmen savaş çıkmayacak çünkü savaşın çıkması için bir sebep yok" dedi.

Şemhani: ABD ile savaş olmayacak, System.String[]
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, "Bazıları tarafından İran'a karşı sürdürülen propagandaya rağmen savaş çıkmayacak çünkü savaşın çıkması için bir sebep yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:03 
İran, Ekonomi
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