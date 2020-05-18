Semih Erden: "Kevin Garnett, bana Ali Ağaoğlu'nun bizlere hediye ettiği evi sordu" - Son Dakika

Semih Erden: "Kevin Garnett, bana Ali Ağaoğlu'nun bizlere hediye ettiği evi sordu"

Pınar Karşıyaka'nın takım kaptanı Semih Erden, korona virüs süreci olmasaydı ligde belki de şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyledi.

Semih Erden:

Pınar Karşıyaka'nın takım kaptanı Semih Erden, korona virüs süreci olmasaydı ligde belki de şampiyonluğa ulaşabileceklerini söyledi. Milli oyuncu Metecan Birsen ise salgın sürecinin moral bozucu olduğunu belirterek basketbola dönmeyi beklediklerini ifade etti. Semih Erden ayrıca, 2010 Dünya Şampiyonasında Türk Milli Takımı'nın elde ettiği ikincilik sonrası Ali Ağaoğlu'nun basketbolculara ve teknik ekibe verdiği 21 evin için, NBA'e gittiği dönem ünlü basketbolcu Kevin Garnett'ın "gerçek mi?" sorusunu sorduğunu söyledi.


Pınar Karşıyaka'nın takım kaptanı Semih Erden ve milli oyuncusu Metecan Birsen, Karşıyaka Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabında yayınlanan 5 Soru 5 Cevap adlı yarışma programının konuğu oldu. Semih Erden ve Metecan Birsen hafta boyunca yarışan ve haftanın finaline gelmeye hak kazanan yarışmacılarla yarışırken hem de kendilerine yöneltilen sorulara içtenlikle yanıt verdiler.


Metecan Birsen: "Korona virüs süreci moral bozucu oldu"


Milli basketbolcu Metecan Birsen, basketboldan uzak kaldığı süreci zorlu olarak nitelendirerek kendisini motive etmeye çalıştığını ifade etti. Metecan Birsen, bireysel antrenmanlarını evde sürdürdüğünü belirterek sürecin bitmesini beklediğini söyledi. Kendileri için iyi bir geçen sezonun olduğu vurgulayan Birsen, "Bu süreç moral bozucu oldu. Sezon boyunca antrenman ve maç sayısı fazla olduğu için kendimize pek vakit ayıramıyorduk. Bu süreçte kendimize daha fazla vakit ayırma şansımız oldu. Ben de Yoga'ya başladım, kız arkadaşımla birlikte lego yapmaya başladık. Onun dışında internet dizilerini takip ediyoruz. Tabii ki sıkılıyoruz. Tüm basketbol severler, biz de dahil olmak üzere salonlara dönmek istiyoruz. Artık bitmiş bir sezon var, önümüzdeki sezona sağlıkla başlamayı umuyorum" dedi.


Semih Erden: "Şampiyonluğa ulaşabilirdik"


Liglere verilen ara ve karantina süreci hakkında konuşan Semih Erden, "Benim için ilk defa böyle uzun bir ara oldu. Yaz aylarında da hep milli takımda oluyorduk. Böyle bir aranın olması çok üzücü, güzel giden bir sezonumuz vardı. Belki şampiyonluğa kadar uzanacak bir sezonumuz vardı ama olağanüstü bir durum nedeniyle şu an bu noktadayız ama her şeyin başı sağlık. Sağlığın olmadığı bir yerde hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. Bunu da en net şekilde gördük. Umuyorum ki bu süreçte bazı şeyleri daha iyi anlayıp normal hayatımıza döndüğümüzde bunlardan ders alıp elimizdekilerin kıymetini bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dışarıda bizim için çalışan sağlık çalışanlarımız var. Tüm çalışan insanlara ben buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah başta kendileri olmak üzere hepimize sabır versin" ifadelerini kullandı.


"Kevin Garnett, bana Ali Ağaoğlu'nun bizlere hediye ettiği evi sordu"


Kariyeri boyunca yaşadığı ve unutamayacağı anlardan bahseden Semih Erden, "NBA'e çaylak olarak gitmeme rağmen çok şanslıydım aslında çünkü 2010'da Dünya Şampiyonası'nda ABD'ye karşı final oynamıştık. Tüm takım arkadaşlarım o maçı izlemişti. NBA'e gittiğimde açıkçası insanların ne kadar bilinçli ve farkında olduğu konusunda büyük şaşkınlık yaşadım. Tanışma faslında ve ilk antrenmanlarda Kevin Garnett'in bana final maçıyla ilgili sorular sorması, her şeyi takip etmiş olmaları beni çok şaşırtmıştı. Türkiye'de bu başarının ne kadar çok ses getirdiğini duymuşlar. O dönem Ali Ağaoğlu'nun bizlere hediye ettiği evi, bunun gerçek olup olmadığını sordu bana. Bu durum da ne kadar işlerine saygı duyduklarını gösteriyor" diyerek NBA kariyerinin başında yaşadığı anı izleyicilerle paylaştı.


"Karşıyaka taraftarı inanılmaz, ölüyü bile diriltiyorlar"


Seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Semih Erden, NBA'de oynamanın stresi ve NBA izleyicileri hakkında gelen soruya "NBA tarif edilemez bir platform. Her basketbolcunun hayali. Ben hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Yeterli mi, tabii ki değil ama yaşadığımız sakatlıklar vs. buraya kadarmış. Tabii ki NBA taraftarının önünde oynamak inanılmaz bir şey. Basketbolu keyifli hale getiriyorlar. Orada biraz şova kaçan bir taraftar kitlesi var. Burada Karşıyaka taraftarı inanılmaz mesela ölüyü bile diriltiyorlar. Sonuçta çıkıp inanılmaz performanslar sergiliyorsunuz. Oynadığımız sezon boyunca bazı maçlarda hepimiz biliyoruz kötü başladığımız maçlarda inanılmaz skorlar elde ettik. Bu da güzel taraftarımızın bize verdiği ateşli destekten kaynaklanıyor" yanıtını verdi. - İZMİR

Kevin Garnett, Semih Erden, Ali Ağaoğlu, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 06:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Semih Erden: 'Kevin Garnett, bana Ali Ağaoğlu'nun bizlere hediye ettiği evi sordu' - Son Dakika Spor
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