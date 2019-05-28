Son Dakika Haberleri: Semih Esen, BATAB başkanı seçildi.

Semih Esen, BATAB başkanı seçildi.

1 saat önce

Konyaaltı ve Döşemaltı Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (BATAB) Meclis Toplantısında Semih Esen, oy birliğiyle BATAB başkanı seçildi.

Semih Esen, BATAB başkanı seçildi., System.String[]
Konyaaltı ve Döşemaltı Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı Hizmet Birliği (BATAB) Meclis Toplantısında Semih Esen, oy birliğiyle BATAB başkanı seçildi.

Hasan Reşat Ataşoğlu'nun Divan Başkanlığında 2019 yılının ilk meclis toplantısı için bir araya gelen BATAB Meclis Üyeleri, yeni komisyon üyelerini belirledi. Döşemealtı ve Konyaaltı Belediye Meclisi Üyelerinden oluşan BATAB Meclisi, bu toplantıda yeni başkanını seçti. Buna göre yapılan gizli oylamada Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen BATAB Başkanı, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç 2. Başkan Vekili, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Şevket Korkut ise 3. Başkan Vekili seçildi.

Şevket Korkut'un başkanlığıyla devam eden BATAB Meclisi, komisyon üyelerini belirledi. Buna göre Encümen Üyeleri Yüksel Doy, Özgür Erdoğan, Murat Ziya Baykal ve Kadir Derel; Plan ve Bütçe Komisyon Üyeleri Hasan Hüseyin Ataşoğlu, Demet Gündüz, Hasan Kiraz, Cevat Yanar ve Halil Kök; Kültür ve Turizm Komisyon Üyeleri Fatma Durmuş, Meryem Gökay Balkıç, Özlem Şahin, Muhammet Ural ve Musa Batu oldu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:34 Kaynak: İHA
Antalya, Konyaaltı, Semih Esen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Babanın Yıkıldığı An! Oğlundan Kalan Fotoğraflarla Kendini Avuttu Antalya Turizmi Tüm Zamanların Mayıs Ayı Gün Rekorunu Kırdı Falezlerden Atlayan Genç Kız, Sedye İle Elden Ele Ambulansa Taşındı Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 11:43:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Semih Esen, BATAB başkanı seçildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]