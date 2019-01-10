Son Dakika Haberleri: Semih Esen'den Borsa'ya Ziyaret

Semih Esen'den Borsa'ya Ziyaret

2 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti.

Semih Esen'den Borsa'ya Ziyaret, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Semih Esen, Antalya Ticaret Borsası'nı (ATB) ziyaret etti.

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav'ın ağırladığı CHP heyetinin ziyaretinde tarımsal üretim gündeme geldi. Semih Esen, Borsa'nın kent için yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, Zeytinpark, YÖREX gibi projelerin marka haline geldiğini ve desteklenmesi gereken projeler olduğunu söyledi. Kentte tarımsal üretimin önemine dikkat çeken Esen, seçilmesi halinde bölgede tarımsal üretimi canlandıracak çalışmalar yapmak istediğini, bununla ilgili Borsa gibi kurumlarla işbirliği yapacağını kaydetti. Tarım iş geliştirme merkezlerini hayata geçirmek istediğini bildiren Esen, kent ekonomisini canlandıracak projelere ağırlık vereceklerini vurguladı.

"Tarımla ilgili her türlü işbirliğine hazırız"

ATB Başkanı Ali Çandır, Semih Esen'e adaylığının hayırlı olmasını dilerken, projelerin yarıştığı gerilimden uzak bir seçim dönemi olmasını istedi. Proje odaklı çalışmaların kurumları güçlendireceğini belirten Çandır, tarımla ilgili her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Çandır, Esen'e başarılar dilerken, ziyareti nedeniyle teşekkür etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:54 Kaynak: İHA

Çandır, Cumhuriyet Halk Partisi, Semih Esen, Güncel
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