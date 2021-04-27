Semih Esen: " Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz" - Son Dakika

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması ve pandemi sürecinde esnafa verdiği destekten dolayı Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'e teşekkür etti.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve yönetimi, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret etti. Başkan Semih Esen, Dere ve AESOB yönetiminin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Esnafın son yıllarda çok zorlu bir süreç geçirdiğine dikkati çeken Başkan Esen, "Esnafımıza desteği her zaman önemsiyoruz. Son yıllarda internetten alışveriş hayatımızın her alanına girdi. Bu noktada esnaftan önemli miktarda kesinti yapılıyor. Bunun önüne geçmek ve Konyaaltı esnafımıza destek olmak amacıyla 'Konyaaltı Esnafım' uygulamasını hayata geçiriyoruz. Sizlerin desteği ile bu proje güzel bir noktaya gelecek. Esnafımızla sürekli istişare halinde olacağız. Sosyal yöne ağır basan, esnafı güçlendirmeyi amaçlayan bir proje" dedi.

"Esnaf dostu başkanla çalışmaktan mutluyuz"

Adlıhan Dere ise Başkan Semih Esen'e pandemi sürecinde esnafa verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Dere, "Sizin esnafa olan yakınlığınızı biliyoruz. Beraber ortak çalışmalar da yaptık. Esnafımıza önemli destek veriyorsunuz. Özellikte pandemi döneminde belediye mülklerinde kiracı olan esnafın, kiralarının ertelenmesi ve silinmesi noktasında önemli kararlar aldınız. Başlattığınız 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması için ayrı bir teşekkür ediyoruz. Bu noktada küçük esnafımıza öncülük ettiniz. Pazar esnafımız, son bir yıldır kontak basmayan servisçilerimiz, kantinlerini hiç açmayan esnafımızın yanında oldunuz. Birliğimize kayıtlı Antalya'da yaklaşık 60 bin, Konyaaltı'na ise 5 bin esnafımız var. Esnaf dostu bir başkanla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - ANTALYA